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Подросток выжил после падения из окна квартиры на 17-м этаже в Москве

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Четырнадцатилетний подросток выжил после падения из окна 17-го этажа жилого дома на Тамбовской улице в Москве. Об этом в среду, 3 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подросток выпал из окна, пытаясь скрыться от правоохранителей. По предварительной информации, его пытались задержать по подозрению в изнасиловании одноклассницы.

Как сообщают очевидцы инцидента, падение смягчили ветки деревьев и сугроб. В настоящее время подросток госпитализирован.

Похожий инцидент произошел в Москве 15 февраля. Тогда сообщалось, что девушка выпала из окна квартиры на 16-м этаже и осталась жива.

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