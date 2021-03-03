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Тверские врачи спасли беременную женщину с 100% поражением легких

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Врачи Тверской областной клинической больницы (ОКБ) спасли беременную женщину, у которой из-за COVID-19 было стопроцентное поражение легких. Об этом в среду, 3 марта, пишет пресс-служба больницы на официальной странице в Facebook.

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«Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со 100% поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребенок, которого назвали Мишей, жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка провела 21 день на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и еще две недели находилась на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот метод лечения позволяет спасти тяжелобольных пациентов, которым не помогает ИВЛ.

Днем ранее врачи Домодедовской центральной городской больницы спасли пациента с 4-й степенью поражения легких. Всего мужчина провел в медучреждении 98 дней. На данный момент пациент уже выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение на дому.

19 февраля стало известно, что врачи районной клинической больницы в подмосковном Видном спасли 49-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией и полным поражением легких.

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