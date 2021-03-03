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Строительство самого большого в СКФО колеса обозрения началось в Ессентуках

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В Ессентуках (Ставропольский край) приступили к строительству самого большого на Северном Кавказе колеса обозрения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Чертово колесо» расположится в парке Победы, где будет создан целый парк аттракционов. Высота объекта составит 65 м, выше на территории Северного Кавказа нет, уточняет NewsTracker.

«Монтаж самого объекта начнется вслед за заливкой бетонного основания. Частями из Москвы доставят 265-тонную конструкцию с кабинами», — говорится в сообщении правительства.

Строительство планируют завершить к лету. Реализация проекта ранее была перенесена из-за пандемии коронавируса.

На данный момент лидерство принадлежит колесу обозрения в Нальчике (Кабардино-Балкария). Его высота достигает 50 м.

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