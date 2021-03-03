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Грызлов обвинил Киев в эскалации конфликта в Донбассе

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Киевские власти провоцируют эскалацию конфликта на юго-востоке Украины, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов после прошедшего 3 марта в формате видеоконференции заседания.

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«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — цитирует его ТАСС.

Грызлов подчеркнул, что нарушения с украинской стороны на линии соприкосновения были целенаправленными действиями, совершенными по приказу Киева.

По словам полпреда, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооруженных сил Украины и размещение боевой техники Вооруженных сил в жилых районах.

В этой связи Грызлов назвал политический диалог между Киевом и Донбассом необходимым условием для достижения мира в регионе.

«Надо понимать, что урегулирование будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений. Вызывает беспокойство тот факт, что любые документы, подготовленные Донбассом, упорно игнорируются. В этих условиях трудно говорить о восстановлении диалога. Пока украинская власть отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям», — сказал он.

Грызлов напомнил, что Украина уже отказалась от ранее достигнутых договоренностей по подготовке на основе имеющихся предложений Донбасса и Киева плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, согласованного всеми участниками контактной группы.

«Только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и нормальной жизни», — заключил российский полпред.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин заявил, что Киев готовится к войне и создает необходимое для этого информационное поле.

Накануне пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Мария Ковшарь заявила, что Киев блокирует согласование мер по перемирию в новой редакции.

По словам Ковшарь, на состоявшихся в тот же день переговорах центральной темой обсуждения оставался вопрос эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения. Она считает, что принятие обновленных мер по перемирию помогло бы улучшить процесс верификации и фиксации нарушений режима прекращения огня.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после принятых соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.

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