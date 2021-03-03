Преступность в Магаданской области снизилась на 8%

Начальник УМВД России по Магаданской области Игорь Рыжевич представил отчет о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год. В целом криминогенная обстановка в регионе характеризуется снижением количества преступлений на 8,2%. В структуре преступности отмечается сокращение убийств и покушений на убийство, разбойных нападений, грабежей и краж.

При этом на 8,2% стало больше особо тяжких и тяжких уголовно наказуемых деяний, что обусловлено значительным ростом преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — удельный вес таких преступлений составил 26,2%. Возросло также число причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований. Каждое девятое зарегистрированное в Магаданской области преступление связано с незаконным оборотом наркотиков, передает ИА MagadanMedia.

За год поставлено на учет 206 преступлений экономической направленности. Позитивная динамика — рост на 22,6% — отмечается по выявлению тяжких и особо тяжких экономических преступлений. Правоохранители пресекли 54 факта коррупции.