Глава Рязанской области представил Стратегию развития промышленности региона

Губернатор Рязанской области Николай Любимов презентовал Стратегию развития промышленности региона до 2030 года. Мероприятие состоялось 2 марта в здании бывшей фабрики «Рязаньвеста».

«В документе детально определены ресурсы, рычаги и механизмы — все шестеренки для уверенного движения вперед. Четко описаны и желаемые результаты, и оптимальные пути их достижения, а также исполнители, которые наполнят всю систему конкретными действиями», — цитирует Любимова 62INFO.ru.

Об основных направлениях стратегии рассказал министр промышленности и экономразвития региона Андрей Ворфоломеев. Целями и задачами станут повышение уровня производительности труда, обеспечение предприятий кадрами, цифровизация промышленности, формирование и продвижение регионального бренда и др.

По словам губернатора, это первая попытка создать и выработать комплексную стратегию развития промышленности. Работа по созданию документа началась осенью 2020 года, в ней участвовали руководители предприятий, сотрудники министерств, представители институтов развития и поддержки бизнеса.

Анализ текущего состояния отрасли показал, что в 2020-м предприятия региона оказали услуги и отгрузили товаров на 374,2 млрд рублей. Индекс промышленного производства к уровню 2019 года составил 106,3%.