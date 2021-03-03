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Режим повышенной готовности ввели в трех городах Заполярья из-за погоды

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В Мурманске, Никеле и Александровске Мурманской области объявлен режим повышенной готовности. Причиной стали сильные снегопады, обрушившиеся на разные части региона.

Как сообщает региональное правительство, количество осадков превысило месячную норму в три раза. По словам губернатора Андрея Чибиса, режим повышенной готовности позволит коммунальным и дорожным службам, управлению дорожного хозяйства Мурманска привлечь дополнительную технику от подрядчиков для расчистки дворов и проездов, пишет ИА FlashNord.

Глава региона подчеркнул, что никаких проблем с работой экстренных служб и вывозом мусора быть не должно. На данный момент различные недочеты присутствуют, отметил Чибис.

Ранее в марте научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России в субботу, 6 марта. С воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию страны. Исключением станут Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге, где температура около нормы.

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