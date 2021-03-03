В «Самбо-70» заявили о заинтересованности Косторной в возвращении к Тутберидзе

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слухи о возможном возвращении чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алены. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной», — сказал он «Чемпионату» в среду, 3 марта.

По словам Лайшева, всё будет так, как решит Тутберидзе. При этом он как руководитель организации будет только рад такому воссоединению.

Сама фигуристка в беседе с «РИА Новости» заявила, что не обсуждает тему своего возможного возвращения к бывшему тренеру.

О том, что Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года, сообщили источники ранее в этот день. У бывшего тренера спортсменка занималась с 2017 года.

В январе 2021-го Косторная рассказала, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой спортсменке.