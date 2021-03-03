Человекоподобных роботов будут разрабатывать во Владивостоке

Российский производитель сервисных роботов «Промобот» открыл во Владивостоке R&D-подразделение, лабораторию и офис. Дальневосточное подразделение будет фокусироваться на разработках для человекоподобных роботов Robo-C: создании искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства роботов.

Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Подразделение на острове Русский включает Центр 3D-моделирования человекоподобных роботов и лабораторию по работе с полимерами, где разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу. Также открыто представительство для работы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ИА PrimaMedia.

В России создают проект станций роботов, управляемых через интернет, которых можно будет использовать как курьеров, грузчиков и снегоуборщиков, рассказали ранее в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Уточняется, что речь идет о создании сети баз для многоцелевых колесных платформ, предназначающихся для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и территориях без дорожной инфраструктуры. К работе со станциями можно будет привлечь сотрудников на удаленке, а также маломобильных граждан.