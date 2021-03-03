Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
Мир
Кравчук выразил протест против разрешения ДНР открывать упреждающий огонь
Спорт
Источник сообщил о планах Косторной вернуться к Тутберидзе
Мир
В НАТО усомнились в способности Евросоюза самостоятельно защищать себя
Туризм
Bloomberg сообщил об угрозе срыва туристического сезона в Европе
Мир
Оппозиция Армении заявила о возбуждении дела против своего лидера
Мир
Предприниматели в Житомире вышли на митинг против усиленного карантина
Мир
МИД ФРГ оптимистично оценил перспективы «Северного потока – 2» при Байдене
Сюжет:

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «нигерийского» штамма коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нигерийский» штамм коронавируса на территории России не зарегистрирован. Об этом сообщили 3 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
Вирусолог Павел Волчков — о разнице в мутациях, уходе коронавируса от иммунитета и вторичном инфицировании

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока «нигерийский» вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «нигерийский» вариант COVID-19 впервые был обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре прошлого года. С тех пор его находили в Австралии, Бельгии, Гане, Сингапуре, Дании, Испании, Италии, Канаде, Иордании, США, Майотте, Нидерландах, Японии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в основном вариант B.1.525 распространяется в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других государствах.

2 марта стало известно, что в итальянском городе Брешии была обнаружена новая мутация COVID-19 — «нигерийский» штамм. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавируса могут быть против него неэффективны.

Заместитель гендиректора Центра им. М.П. Чумакова Константин Чернов 3 марта сообщил, что паника вокруг появления новых штаммов COVID-19 является необоснованной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021