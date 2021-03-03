Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «нигерийского» штамма коронавируса

«Нигерийский» штамм коронавируса на территории России не зарегистрирован. Об этом сообщили 3 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока «нигерийский» вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «нигерийский» вариант COVID-19 впервые был обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре прошлого года. С тех пор его находили в Австралии, Бельгии, Гане, Сингапуре, Дании, Испании, Италии, Канаде, Иордании, США, Майотте, Нидерландах, Японии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в основном вариант B.1.525 распространяется в Нигерии и на уровне не более десятых долей процента в других государствах.

2 марта стало известно, что в итальянском городе Брешии была обнаружена новая мутация COVID-19 — «нигерийский» штамм. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавируса могут быть против него неэффективны.

Заместитель гендиректора Центра им. М.П. Чумакова Константин Чернов 3 марта сообщил, что паника вокруг появления новых штаммов COVID-19 является необоснованной.