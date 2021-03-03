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Путин поручил подготовить поправки об изменениях кредитных ставок

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Банк России и кабинет министров должны совместно подготовить поправки, касающиеся порядка изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в банковской сфере РФ.

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На сайте Кремля, где и было опубликовано поручение, отмечено, что его нужно выполнить в срок до 15 июля 2021 года.

«В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству и ЦБ разработать меры по снижению рисков возможного негативного влияния на экономику РФ падения спроса на активы с высокими климатическими рисками. Выполнить его нужно до 1 сентября 2021 года.

Ранее в феврале Путин одобрил продление на год программы льготного кредитования под 3% в качестве меры поддержки бизнеса.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин, говоря о решении главы государства, напомнил, что действующая программа поддержки бизнеса «ФОТ 2.0» заканчивает свое действие, но есть отрасли экономики, которые до докризисного уровня пока не восстановились. В качестве примера он назвал сферы общественного питания, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Мишустин отметил, что им по-прежнему нужна помощь государства.

Ранее, 25 января, «Известия» сообщали, что антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала, аналогичная действовавшей до ноября «ФОТ 2.0», может быть возобновлена. Такой вариант обсуждался в правительстве.

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