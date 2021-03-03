Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
Мир
Кравчук выразил протест против разрешения ДНР открывать упреждающий огонь
Спорт
Источник сообщил о планах Косторной вернуться к Тутберидзе
Мир
В НАТО усомнились в способности Евросоюза самостоятельно защищать себя
Туризм
Bloomberg сообщил об угрозе срыва туристического сезона в Европе
Мир
Оппозиция Армении заявила о возбуждении дела против своего лидера
Мир
Предприниматели в Житомире вышли на митинг против усиленного карантина
Мир
МИД ФРГ оптимистично оценил перспективы «Северного потока – 2» при Байдене

Папа римский назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики на русский

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Папа римский Франциск назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики (послание верующим) Fratelli tutti («Все братья») на русский язык. Об этом сообщила в среду, 3 марта, пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Ангел или демон: Ватикан откроет тайные архивы о «папе Гитлера»
Публикации данных о деятельности Пия XII в годы Второй мировой десятилетиями добивались жертвы нацистского геноцида

«Я принял как прекрасный, радостный сюрприз новость о том, что энциклика «Все братья» была переведена на русский язык и будет представлена в Москве <…> Благодаря этому событию энциклика станет доступна множеству людей доброй воли, которые захотят сопоставить свои размышления с этим текстом. Меня также обрадовало и поразило, что именно Международный мусульманский форум (Muslim International Forum) подготовил этот русский перевод», — написал в послании папа римский.

Ватикан распространил энциклику 4 октября прошлого года. Перевод религиозного документа выполнили издательский дом «Медина» и Международный мусульманский форум. На русском языке Fratelli tutti вышел в декабре 2020 года. Официальная презентация печатной версии русскоязычного издания энциклики прошла 3 марта в Москве.

Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло, выступая на презентации книги, отметил, что папа римский вдохновился на написание этой энциклики после встречи с шейхом имамом Ахмад ат-Тайибом.

«В рамках этой встречи мы выступили с совместным заявлением о том, что «Бог сотворил всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, призвав их жить вместе, как братья и сестры», — привели его слова на сайте ДУМ.

Новая энциклика Fratelli tutti — это документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам.

«Прежде всего, всеобщая открытость позволит нам понять и оценить другого, потому что настоящая любовь, вдохновляемая Богом, не может не рождать в сердцах всех нас желание взаимной помощи», — подытожил д'Аниелло.

Накануне, 2 марта, папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп. В своей новой книге «Порок и добродетели» он указал, что Всемирный потоп произойдет из-за изменений климата, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и глобальное потепление.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021