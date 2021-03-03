Папа римский назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики на русский

Папа римский Франциск назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики (послание верующим) Fratelli tutti («Все братья») на русский язык. Об этом сообщила в среду, 3 марта, пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

«Я принял как прекрасный, радостный сюрприз новость о том, что энциклика «Все братья» была переведена на русский язык и будет представлена в Москве <…> Благодаря этому событию энциклика станет доступна множеству людей доброй воли, которые захотят сопоставить свои размышления с этим текстом. Меня также обрадовало и поразило, что именно Международный мусульманский форум (Muslim International Forum) подготовил этот русский перевод», — написал в послании папа римский.

Ватикан распространил энциклику 4 октября прошлого года. Перевод религиозного документа выполнили издательский дом «Медина» и Международный мусульманский форум. На русском языке Fratelli tutti вышел в декабре 2020 года. Официальная презентация печатной версии русскоязычного издания энциклики прошла 3 марта в Москве.

Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло, выступая на презентации книги, отметил, что папа римский вдохновился на написание этой энциклики после встречи с шейхом имамом Ахмад ат-Тайибом.

«В рамках этой встречи мы выступили с совместным заявлением о том, что «Бог сотворил всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, призвав их жить вместе, как братья и сестры», — привели его слова на сайте ДУМ.

Новая энциклика Fratelli tutti — это документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам.

«Прежде всего, всеобщая открытость позволит нам понять и оценить другого, потому что настоящая любовь, вдохновляемая Богом, не может не рождать в сердцах всех нас желание взаимной помощи», — подытожил д'Аниелло.

Накануне, 2 марта, папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп. В своей новой книге «Порок и добродетели» он указал, что Всемирный потоп произойдет из-за изменений климата, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и глобальное потепление.