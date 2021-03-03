Адвокаты навестили Навального в СИЗО

Блогер Алексей Навальный находится в карантинной камере во владимирском СИЗО-3 «Кольчугино». Об этом 3 марта сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

«С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает», — отметил юрист.

25 февраля Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина».

Спустя два дня СМИ сообщили, что он находится в СИЗО Кольчугино, откуда его собираются переправить в колонию общего режима в Покрове.

В колонии № 2 Покрова Владимирской области заявили телеканалу РЕН ТВ, что не располагают сведениями о его прибытии в исправительное учреждение.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил блогеру условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным. Фактически блогер пробудет в колонии около 2,5 года.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Россию освободить Навального из-под стражи. В Минюсте России исключили такую возможность, подчеркнув, что это — грубое вмешательство в работу российских судов.

Глава Минюста Константин Чуйченко назвал полученное от ЕСПЧ требование беспрецедентным.

Кроме того, ведомство запросило Европейский суд по правам человека пересмотреть принятое решение по блогеру. В министерстве считают, что решение инстанции было принято «без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты», которые опровергают доводы Москвы и подтверждают «наличие реальной угрозы жизни и здоровью заявителя при нахождении в следственном изоляторе».