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Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров «Роснефти»

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Правительство России выдвинуло бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров «Роснефти». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Кнайсль предложили избрать независимым директором. В списке кандидатов от российского правительства она значится без указания должности.

В период с 2017 по 2019 год Кнайсль возглавляла МИД Австрии. Также она получила степень доктора права. В нынешний состав совета директоров компании Кнайсль не входит.

Для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию «Роснефти» также выдвинули главу «Роснефти» Игоря Сечина, вице-премьера Александра Новака и помощника президента России Максима Орешкина. В качестве независимых директоров — исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герарда Шредера, председателя правления Marcuard Holding Limited Ханса-Йорга Рудлоффа. Все указанные лица являются действующими членами совета директоров «Роснефти».

Ранее, 3 марта, сообщалось, что стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже в очередной раз побила исторический максимум в ходе торгов — 536,45 рубля за бумагу. На закрытии торговой сессии стоимость акций составила 536 рублей за бумагу.

Предыдущий рекорд «Роснефть» установила во время торговой сессии 25 февраля, когда стоимость одной акции превысила 533 рубля.

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