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Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные акции

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Министерство внутренних дел России совместно с другими ведомствами должно мониторить интернет-пространство и активно бороться с теми, кто вовлекает несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

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Российский лидер также указал на то, что интернет часто используют для продвижения неприемлемого контента — распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.

«Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что необходимо работать так, чтобы не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья детей.

Глава МВД России Владимир Колокольцев со своей стороны заявил, что крайне важно не допустить вовлечения подростков в незаконные акции, а также оградить их от разных провокаций.

Ранее Путин уже высказывался на тему привлечения детей в незаконные акции. Так, 25 января президент в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества отметил, что привлекать к участию в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних недопустимо. По мнению российского лидера, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, отметил, что также считает недопустимым использование детей в политических целях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции, которые были организованы сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

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