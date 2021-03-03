Центр русистики могут открыть на базе одного из вузов в Иране

В Иране могут открыть центр русистики. Инициатива принадлежит Астраханскому государственному университету. Проект обсуждался на встрече ректора вуза Константина Маркелова с генеральным консулом Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучакианом.

В частности, центр русистики и русского языка предлагается создать на базе одного из иранских вузов. Российская сторона готова взять на себя часть расходов по организации работы центра, АГУ направит туда своих преподавателей.

Как пишет «Астрахань 24», университет сотрудничает с Ираном на протяжении 20 лет. Так, в 2001 году в АГУ начали готовить специалистов со знанием фарси, спустя четыре года открылся центр иранистики и персидского языка. Его выпускники работают в МИД России, посольстве, торговом представительстве Ирана в России, международных компаниях.

По словам Маркелова, во время визита президента Владимира Путина в Иран переводил встречу именно выпускник АГУ.

В данное время Астраханский университет и вузы Ирана реализуют проекты в рамках Ассоциации государственных университетов и НИЦ прикаспийских стран.