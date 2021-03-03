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Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин считает, что Киев готовится к войне и создает необходимое для этого информационное поле. Об этом он заявил 3 марта в эфире телеканала «Первый независимый».

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«Эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и не поддерживают другие… Это реальная подготовка к войне. И всё, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне», — сказал он.

По словам Кузьмина, по этой причине телеканалы, которые «транслируют это как подвиг какой-то украинской власти», никто не закрывает.

Депутат отметил, что заявления генштаба минобороны Украины о подготовке личного состава к уличным боям, законопроект о новой системе призыва на военную службу и заявление представителя киевской стороны в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о пересмотре минских соглашений говорят о готовящейся военной кампании.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил такое решение борьбой с пропагандой.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО о блокировке данных СМИ.

26 февраля сотрудники закрытых телекомпаний запустили канал «Первый независимый». Он был в эфире один час, после чего вещание прервалось.

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