Дорожный фонд Удмуртии на 2021 год превысил 9 млрд рублей

В Удмуртии в 2021 году на дорожные работы направят более 9,3 млрд рублей. Большая их часть поступила из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев на совещании президиума республики, из федерального бюджета направлено 1,913 млрд рублей, из республиканского — 7,415 млрд рублей, пишет udm-info.ru.

Из них на содержание трасс предусмотрено 3,041 млрд рублей, на ремонт — 2,799 млрд рублей, на строительство — 2,315 млрд рублей. Оставшиеся деньги планируется направить на концессионное соглашение по мосту через Каму и на повышение безопасности дорожного движения.

В январе министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев говорил о том, что в нормативном состоянии в республике находится 48,5% дорог. К концу 2024 года данный показатель должен составить 50% от общей протяженности региональной дорожной сети. Помимо этого до норматива необходимо довести 85% дорог в городских агломерациях.