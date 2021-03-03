Замдиректора тамбовской школы накажут за неубранный с крыши снег

В Тамбове замдиректора лицея № 29 привлекли к административной ответственности за неочищенную от снега и наледи крышу одного из корпусов учебного заведения. Дело направлено для рассмотрения в административную комиссию города.

Проверку исполнения законодательства о благоустройстве проводила районная прокуратура. Выяснилось, что снег с крыши не счищался, что создавало угрозу для схода наледи во время потепления. Кроме того, выяснилось, что администрация школы не приняла меры по ограничению прохода детей в местах возможного схода наледи, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В конце февраля власти Петербурга начали усиленный контроль за состоянием крыш домов и административных зданий. Решение было принято из-за погодных условий — надвигавшегося потепления. Нарушителей ждет штраф в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей.