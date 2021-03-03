Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье ожидается снег и понижение температуры, к 8 марта погода не улучшится, сообщается на сайте Гидрометцентра России 3 марта.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 4 марта в столице и области ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха будет сохраняться около нуля. Будет дуть ветер 5–10 м/c, местами порывами до 17 м/с.

Чуть похолодает в ночь на 5 марта — до 5–7 градусов мороза, прогнозируется небольшой снег. А днем в пятницу будет –1...–3 градуса, местами также пройдет снег.

В ночь на 6 марта похолодает сильнее — до –9...–11 градусов, днем будет теплее, 3–5 градусов мороза, в ночь на 7 марта температура опустится до –7...–12, но на следующий день может подняться до плюсовой.

В праздничный день 8 марта синоптики Гидрометцентра пообещали непраздничные холода — минус 7–12 градусов — и небольшой снег.

Ранее 3 марта сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о сохранении до середины марта «барической пилы» в виде резких скачков атмосферного давления.

Синоптик отметил, что метеоусловия в Москве будут резко меняться: 3 марта ожидается хорошая погода, а 8–9 марта произойдет «арктическое вторжение».