В НАТО усомнились в способности Евросоюза самостоятельно защищать себя

Страны Евросоюза (ЕС) не смогут обеспечивать защиту своих государств без Соединенных Штатов и НАТО. Об этом 3 марта заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время Межпарламентской конференции ЕС по обороне и безопасности.

Столтенберг также отметил, что Евросоюз тратит недостаточно средств на закупку вооружений и оборону.

«Европейское единство не способно заменить трансатлантическое единство. Евросоюз не способен защищать Европу в одиночестве. Более 90% граждан ЕС живут в странах НАТО, однако страны ЕС составляют лишь около 20% военных ассигнований НАТО», — цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО также отметил, что военные проекты Евросоюзу стоит осуществлять как дополнение к усилиям НАТО.

Кроме того, Столтенберг отметил, что противники НАТО стремятся отделить Европу от США, чтобы ослабить альянс. Однако отдаление, как отметил генсек НАТО, также ослабит и Европу.

19 февраля президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». Американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну. По его словам, Штаты предпочитают мир, в котором все смогли бы определять собственный путь развития без угроз применения силы.

Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.