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Первое производство шампиньонов развивают на Сахалине

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Житель Сахалинской области Виталий Лиленко создал первую в регионе ферму по производству шампиньонов. Она расположена в селе Лесном на земельном участке, предоставленном в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Из бюджета муниципального образования предприниматель получил субсидии на покупку, доставку и монтаж климатического оборудования, а также новый трактор, приобретенный по лизингу. По словам фермера, выращивание шампиньонов является кропотливым производством, требующим определенных знаний и навыков. С помощью проб и ошибок Виталию Лиленко удалось наладить производство, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Корсаковского городского округа.

«Я углубился в этот процесс настолько, что уехал учиться и работать на большой сельскохозяйственный завод в Удмуртию. Около месяца перенимал у них технологию с нуля, освоил все этапы производства. Кстати, этот завод выпускает до 40 т шампиньонов в месяц. Мой первый урожай на Сахалине составил 50 кг», — сказал Виталий Лиленко.

Сегодня фермер каждые два месяца собирает по 15 кг грибов с квадратного метра, а длина посадочной полосы «теплицы» позволяет смело умножить эту цифру на 25.

Напомним, в Хабаровском крае предусмотрели 115 млн рублей на выплаты аграриям на развитие растениеводства. Глава краевого минсельхоза Александр Шкурин отметил, что в 2020 году 7 тыс. га земель в регионе оказались сильно переувлажнены в результате ЧС. Несмотря на это, в 2021-м посевные площади планируется увеличить до 72 тыс. га — это примерно 10%. Аграриям будет оказана всесторонняя поддержка. До 15 марта фермеры могут подать документы на получение выплат. Им могут компенсировать затраты на приобретение удобрений, ГСМ, элитных семян, техники.

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