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Bloomberg сообщил об угрозе срыва туристического сезона в Европе

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Туристический сезон в Европе в 2021 году может сорваться из-за отсутствия единого мнения в ЕС по поводу сертификата переболевших или вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщает в среду, 3 марта, Bloomberg.

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Как уточнили в агентстве, Евросоюз не может договориться о едином сертификате для всех стран, соответственно, государства будут вынуждены самостоятельно решать этот вопрос в предстоящем туристическом сезоне.

На данный момент Европейская комиссия разрабатывает единую цифровую платформу, в которой будет фиксироваться состояние здоровья путешественника, информация о переболевших или вакцинированных от COVID-19. Однако на завершение только технической части этой системы уйдет не менее трех-четырех месяцев.

Кроме того, разработчики платформы должны уладить вопросы с юридическим оформлением сертификатов. Еще одной проблемой введения ковид-паспортов стало то, что у врачей до сих пор нет единого мнения о том, на какой срок антитела к заболеванию сохранятся в организме человека и как долго переболевшие остаются невосприимчивы к COVID-19.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что появление сертификата — это «медицинская необходимость», однако этот вопрос требует обсуждения с политической и юридической точек зрения.

Как рассказала глава Еврокомиссии 1 марта, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. По ее словам, законодательная основа для создания документа будет представлена в марте.

Документ планируют подготовить уже к лету. Многие страны, экономика которых сильно зависит от туризма, поддержали эту идею. Однако не все государства Европы разделяют такой же оптимизм. Некоторые страны выступили против введения сертификатов, в их числе Франция и Бельгия.

В России заявили, что будут следить за процессом введения электронных сертификатов о вакцинации в ЕС. Если этот проект реализуется, то это «станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому поводу».

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