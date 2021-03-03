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Спасатели начали поиски пропавшего на Эльбрусе сноубордиста

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Спасатели вышли на поиски сноубордиста, пропавшего в среду, 3 марта, во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

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«В 17:10 мск в среду поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе Гарабаши на высоте 3800–4000 м потерялся сноубордист», — говорится в сообщении.

На поиски спортсмена выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

В сентябре 2020 года на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии были найдены трое сбившихся с пути туристов. Их спустили с высоты 2900 м в безопасное место на поляне Азау.

В том же месяце спасатели нашли пропавших в горах Бурятии туристов из Москвы. Позже в МЧС уточнили, что поиски осложнил тот факт, что путешественники не сообщили о своем маршруте в ведомство.

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