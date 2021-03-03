Русло реки Десны в Брянске расчистят в навигационный период

С 10 июня в Брянске начнется расчистка русла реки Десны. Работы будут проводить в навигационный период. Мероприятия по очистке Десны от донных отложений рассчитаны на два года, до 2023-го.

Проект начался в 2020 году. Как рассказали NASHBRYANSK.RU в областной думе, в прошлом году в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» были подготовлены четыре площадки для размещения донных отложений. Их общая площадь — 14,7 га. Кроме того, появились временные дороги, покрытые плитами, приспособленные для передвижения техники.

В этом году предстоит расчистить участок реки протяженностью 5,7 км, от Бордовичского водозабора до моста на Литейной улице. На эти цели потратят порядка 56 млн рублей.