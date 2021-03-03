В Татарстане от отравления угарным газом погибла 86-летняя женщина

В Ютазинском районе Татарстана от отравления угарным газом погибла 86-летняя женщина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, пенсионерка перекрыла вытяжку в доме.

В среду, 3 марта, на номер 112 поступило сообщение о необходимости вскрыть входную дверь жилого дома в поселке Уруссу. Хозяйка к тому моменту не выходила на связь два дня, уточняет ИА «Татар-информ».

Прибыв на место, спасатели вскрыли дверь и обнаружили на кровати тело женщины без признаков жизни. Как установили медики, она скончалась от отравления угарным газом.

Работники Ютазинского газового участка выяснили, что вентиляция в доме была полностью перекрыта, приток воздуха отсутствовал. Продукты горения газа поступали внутрь жилища.

В конце февраля три человека отравились угарным газом в квартире дома на улице Гагарина в Казани. Уточняется, что пострадали 31-летняя женщина и двое детей. Их госпитализировали.