Медведев проиграл сербу Лайовичу и не стал второй ракеткой мира

Теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть первый круг на турнире ATP-500 в Роттердаме. Чтобы стать второй ракеткой мира, россиянину в Нидерландах необходимо было дойти до финала.

Медведев уступил сербу Душану Лайовичу, который занимает 27-ю строчку в рейтинге ATP в двух сетах со счетом 6:7, 4:6, сообщает телеканал «Звезда». Матч продлился 1 час 35 минут.

Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP после того, как стал финалистом Australian Open 2021. Лидером рейтинга является серб Новак Джокович, на втором месте — испанец Рафаэль Надаль.

Ранее, 21 февраля, Медведев уступил в финале Australian Open Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

По мнению экспертов, большую часть матча россиянин играл против первой ракетки мира почти на равных, но в нюансах более опытный серб был точнее и стабильнее.