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В Испании вакцинация сестер короля от COVID-19 в ОАЭ спровоцировала скандал

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Сообщения о вакцинации сестер короля Испании, принцесс Елены и Кристины, и о том, что они привились от коронавируса в ОАЭ, вызвали критику правительства и ряда министерств. Об этом сообщает газета La Vanguardia в среду, 3 марта.

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Отмечается, что информацию о вакцинации принцесс подтвердила 57-летняя сестра короля Елена. Женщины привились в феврале во время поездки в Абу-Даби к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу.

«Мы с сестрой приехали навестить отца, и для того чтобы получить иммунный паспорт, который позволил бы нам посещать его регулярно, нам предложили вакцинироваться, и мы согласились. Если бы не это обстоятельство, мы бы дождались вакцинации в Испании», — приводит издание слова Елены.

Критика связана с тем, что в Испании в рамках программы по вакцинации они бы не могли сделать прививку, поскольку приоритет отдается более пожилым жителям страны и лицам из групп повышенного риска.

В партии «Подемос», которая входит в состав правящей коалиции, считают, что такие «привилегии» могут «дискредитировать» монархию.

Королевский двор, комментируя эти сообщения, уточнил, что Филипп VI не несет ответственности за действия своих сестер.

Иностранцам, чтобы попасть в ОАЭ, нужно сделать прививку от коронавируса. В стране прививают препаратом китайской компании Sinopharm.

В мае прошлого года заявку на продвижение специального паспорта здоровья Covi-pass сделали британские фирмы VST и Circle Pass Enterprises. Документы должны были отражать иммунный статус человека через определенные цветовые сигналы. Планировалось использовать собственную систему тестов на коронавирус вместе с тестами других организаций.

Создатели Covi-pass объявили о том, что выслали образцы технологии властям 15 стран, в том числе и ОАЭ, и ряду частных предприятий. Однако развития инициатива не получила.

В августе прошлого года отрекшийся от испанского престола в 2014 году Хуан Карлос I уехал в ОАЭ. Почетный монарх оказался в эпицентре скандала. Хотя ему не предъявлено никаких обвинений в Испании, прокуратура ведет несколько расследований в связи с подозрениями его в коррупции.

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