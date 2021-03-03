Insider сообщил, что 11 млн американских семей могут стать бездомными

Издание Insider сообщает, что 10% американцев могут лишиться своего жилья. Это информация Бюро по финансовой защите потребителей, которое опубликовало новый доклад. Согласно документу, с проблемами столкнутся около 11 млн семей, передает телеканал «Известия». В пандемию доходы населения упали, выросли долги по кредитам. Сумма задержанных выплат по аренде и ипотеке — $90 млрд. Во многих штатах истекает срок моратория на выселение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.