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Предприниматели в Житомире вышли на митинг против усиленного карантина

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Около тысячи предпринимателей украинского Житомира вышли на митинг против ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщает УНИАН в среду, 3 марта.

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Протестующие требуют разрешения работать во время усиленного карантина при условии соблюдения всех противоэпидемических норм, отмечает агентство. На митинг приехали предприниматели из нескольких городов Житомирской области.

«Сегодня уничтожается малый и средний бизнес. Власть больше наживается на коронавирусе, чем его уничтожает. Готовы ли вы вместе с нами разделить участие налогоплательщиков? Готовы ли вы вместе с нами обратиться в Киев об отмене карантина?» — обратился один из митингующих к заместителю председателя Житомирской обладминистрации Александру Федько.

Тот, в свою очередь, ответил, что усиление ограничительных мер в области связано с несоблюдением жителями карантинных требований. Однако протестующие с криками «Позор!» не дали возможность договорить чиновнику.

До 30 апреля на Украине из-за ситуации с коронавирусной инфекцией действуют карантинные меры. С 24 февраля в стране возобновился адаптивный карантин, ужесточены ограничения в Ивано-Франковской, Черновицкой областях и Житомирской областях.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 3 марта, в Украине выявлено 1 364 705 случаев заболевания COVID-19, из них 26 397 летальных исходов.

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