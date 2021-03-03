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Стоимость акций «Роснефти» вновь преодолела исторический максимум

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Стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже 3 марта в очередной раз побила исторический максимум, достигнув в ходе торгов 536,45 рубля за бумагу. При этом стоимость акций на закрытии торговой сессии составила 536 рублей за бумагу.

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За день до этого Газпромбанк в своем ежемесячном отчете по рынку ценных бумаг признал акции компании самыми привлекательными на рынке. В документе, поступившем в распоряжение «Известий», произведена ребалансировка корзин с акциями, обеспечивающими наибольший потенциал общей доходности в долгосрочной перспективе.

Как уточнили аналитики Газпромбанка, акции «Роснефти» вошли в список привлекательных после объявления компании о начале реализации проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края. Кроме того, ключевыми факторами для переоценки бумаг компании послужили историческая доходность «Роснефти» и детальное раскрытие ESG-повестки.

В отчете, представленном месяц назад, Газпромбанк повысил целевую цену по бумагам «Роснефти» на 18% — до $7,8 доллара за ГДР, подтвердив рекомендацию «покупать».

«Наша новая целевая цена Роснефти в $7,8 /ГДР предполагает потенциал роста котировок примерно на 26%. Мы присваиваем бумагам компании рейтинг «лучше рынка», — отмечали аналитики банка.

Уже тогда проект «Восток Ойл», был признан одним из важных факторов роста капитализации «Роснефти». Аналитики оценивают проект в $86 млрд, ввиду чего рыночная капитализация «Роснефти» может вырасти более чем в два раза по сравнению с текущим уровнем.

Еще одной причиной включения акций «Роснефти» в список наиболее привлекательных стала проведенная компанией 1 марта презентация для аналитиков и инвесторов, на котором был представлен план по углеродному менеджменту до 2035 года, определяющий долгосрочные климатические цели компании. Среди важных направлений развития было перечислено раскрытие потенциала поглощающей способности лесов и реализация программ по компенсации выбросов парниковых газов. Презентация получила позитивные оценки аналитиков.

Предыдущий рекорд по стоимости ценных бумаг «Роснефть» установила в ходе торговой сессии 25 февраля, когда стоимость одной бумаги превысила 533 рубля. Акции «Роснефти» с начала 2020 года являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке — за два месяца они выросли более чем на 20%. В результате компания стала лидером по капитализации в российском нефтегазовом секторе, опередив «Газпром» примерно на 150 млрд рублей.

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