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Переливную плотину построят на реке Урал

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В районе Оренбурга на реке Урал в 2023–2024 годах построят переливную плотину. Вопрос обсуждался на заседании совета Уральского бассейнового округа, в котором принимали участие ученые, чиновники и эксперты.

Специалисты считают, что с помощью плотины удастся поднять уровень воды для улучшения работы городского водозабора. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит порядка 300 млн рублей.

Проект направили в федеральное агентство водных ресурсов. В этом году планируется выполнить проектно-изыскательские работы.

Кроме того, планируется расчистка русла реки Урал в границах Оренбурга протяженностью 7 км. Также прорабатывается возможность строительства рыборазводного завода для восстановления численности ценных промысловых видов рыб. Этот проект готовит региональное правительство, рассказал 56orb.ru министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский.

В феврале сообщалось о том, что в Оренбурге объявили тендер на концепцию благоустройства семи городов Оренбуржья: Орска, Медногорска, Абдулино, Гая, Кувандыка, Сорочинска и Ясного. Стоимость проекта 45 млн рублей.

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