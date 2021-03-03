Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма
Мир
Американский журналист призвал Байдена «поставить мат» СП-2
Мир
Тихановская не будет экстрадирована из Литвы в случае запроса Минска
Мир
Власти Британии направят £1,6 млрд на вакцинацию населения от COVID-19
Экономика
Россияне за три года стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи
Общество
Суд отложил заседание по делу основателя Baring Vostok Калви до 17 марта
Общество
Власти Москвы сообщили о готовности систем к таянию снега
Мир
В Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента
Общество
В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея
Сюжет:

Скворцова оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабная вакцинация от COVID-19 уменьшила вероятность третьей волны коронавируса, без нее новая волна случаев заболевания была бы неизбежна. Об этом заявила в среду, 3 марта, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Третье пришествие: накроет ли очередная волна Европу
Страны ЕС опять начали усиливать меры безопасности

Она отметила, что при условии вакцинации не менее 25% россиян за два месяца новая волна не наступит. По словам Скворцовой, если бы масштабная вакцинация не стартовала бы в России, то третья волна началась бы в мае, а ее пик пришелся бы на октябрь.

«Либо если эту кампанию (по вакцинации населения. — Ред.) растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%. Если поствакцинальный иммунитет будет сохраняться дольше — например, полтора года, — то количество привитых может быть несколько меньше для профилактики следующей волны», — сказала глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24».

В конце февраля замдиректора центра эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что динамика распространения новой волны COVID-19 зависит от поведения людей, не следующих рекомендациям по соблюдению ограничительных мер.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что основные ограничения в столице могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021