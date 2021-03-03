Скворцова оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России

Масштабная вакцинация от COVID-19 уменьшила вероятность третьей волны коронавируса, без нее новая волна случаев заболевания была бы неизбежна. Об этом заявила в среду, 3 марта, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она отметила, что при условии вакцинации не менее 25% россиян за два месяца новая волна не наступит. По словам Скворцовой, если бы масштабная вакцинация не стартовала бы в России, то третья волна началась бы в мае, а ее пик пришелся бы на октябрь.

«Либо если эту кампанию (по вакцинации населения. — Ред.) растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%. Если поствакцинальный иммунитет будет сохраняться дольше — например, полтора года, — то количество привитых может быть несколько меньше для профилактики следующей волны», — сказала глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24».

В конце февраля замдиректора центра эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что динамика распространения новой волны COVID-19 зависит от поведения людей, не следующих рекомендациям по соблюдению ограничительных мер.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что основные ограничения в столице могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

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