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Аэропорт Домодедово спрогнозировал увеличение трафика на 20% с 5 по 8 марта

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Трафик на внутрироссийских рейсах, обслуживаемых аэропортом Домодедово, увеличится 5–8 марта на 20% по сравнению с показателем прошлого года в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщается в среду, 3 марта, на сайте воздушной гавани.

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«5–8 марта на 20% увеличится трафик на внутрироссийских рейсах относительно аналогичного периода 2020 года», — говорится в тексте.

Наиболее популярными направлениями стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе аэропорта отметили, что после частичного возобновления международного авиасообщения полеты за рубеж вновь пользуются спросом у путешественников. Из Домодедово пассажиры могут отправиться в Аддис-Абебу, Анталью, Доху, Каир, Стамбул, Сингапур и Цюрих.

Ранее в среду пресс-служба столичной мэрии сообщила, что в Международный женский день 8 Марта автомобильные парковки в городе будут бесплатными, сообщается на сайте kp.ru.

Отмечается, что бесплатными будут и те парковки, где действует повышенный тариф в размере 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

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