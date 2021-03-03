Американский журналист призвал Байдена «поставить мат» СП-2

Журналист американского издания The National Interest призвал президента США Джо Байдена не бояться вводить санкции против европейских компаний, чтобы поставить мат проекту «Северный поток – 2». Статья Дэниела Кочи была опубликована 3 марта.

«В этой геополитической шахматной игре может быть только один исход — победа. Если Соединенные Штаты позволят проекту завершиться, это будет исторической ошибкой. Настало время поставить мат», — написал он.

Кочи напомнил, как Байден в январе назвал проект плохой сделкой для Европы, потому что он «разделяет Европу и делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией». При этом в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Байден выразил желание «оживить» трансатлантические отношения.

«Германия действительно является жизненно важным союзником США в Европе. <...> Однако администрация Байдена не должна позволить своему стремлению к вежливости с Германией заставить ее отказаться от давления на европейские компании, участвующие в строительстве «Северного потока», — заявил журналист.

Накануне представитель администрации США заявил, что Вашингтон не хочет добиваться «перезагрузки отношений» с Москвой.

Между тем 1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу с американским лидером, даже по «самым острым проблемам».

22 февраля США внесли в санкционный список занятое в строительстве «Северного потока – 2» судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус», однако и корабль, и компания уже находились к тому времени в списке ограничений по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, меры США не помешают реализовать проект. Такое же мнение выразил и вице-премьер России Александр Новак, который в феврале объявил, что строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95% и газопровод в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.