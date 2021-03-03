В Твери врачи спасли беременную женщину при 100% поражения легких

Тверским врачам удалось спасти беременную женщину, у которой было диагностировано 100-процентное поражение легких. Историю пациентки 3 марта рассказал заведующий отделением Областной клинической больницы города Максим Петрушин в Facebook.

Петрушин рассказал, что пациентка на позднем сроке беременности 35 суток находилась в реанимации больницы. Медики провели срочную операцию кесарева сечения — мальчик родился живым и месяц находился в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной.

Мама ребенка 21 день была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Благодаря слаженной командной работе врачей-реаниматологов ОКБ, среднего медицинского персонала и работников ОКПЦ удалось спасти эту пациентку. Она выписана домой в удовлетворительном состоянии. Мы желаем ей и малышу здоровья», — написал Петрушин.

Днем ранее врачи Домодедовской центральной городской больницы спасли пациента с 4-й степенью поражения легких. Всего мужчина провел в медучреждении 98 дней. На данный момент пациент уже выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение на дому.