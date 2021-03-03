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Группа «Аффинаж» даст большой сольный концерт

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Герои нуар-шансона, группа «Аффинаж», дадут большой сольный концерт в Москве. Музыканты представят насыщенную программу, в которую войдут песни из нового альбома и уже давно полюбившиеся слушателям композиции. Концерт состоится 21 марта в Известия Hall.

«Аффинаж» — это истина, откровение, ностальгия, драма взросления, но в то же время — надежда на завтра. Свой стиль эта смелая альтернативная команда, ставшая одним из самых ярких явлений на современной сцене за последнее время, определяет как «нуар-шансон», поясняя, что в нем сочетаются элементы рока, поп-музыки и множества других направлений. Коллектив записывает концептуальные альбомы и совсем не боится экспериментов, а благодаря небанальному ансамблю инструментов — акустическая гитара, бас, тромбон и баян — звучание композиций становится не только оригинальным, но и по-настоящему особенным.

Конечно, живые выступления максимально передают дух творчества «Аффинаж» и всегда вызывают большой интерес у публики — невероятно живая энергетика, непредсказуемый репертуар. Сегодня группа бьет рекорды по посещаемости своих концертов; они постоянные участники ведущих рок-фестивалей.

Весной 2021 года на большом сольном концерте в «Известия Hall» музыканты исполнят не только композиции из своей последней пластинки «Мимо. Ранен. Убит.», которую все справедливо назвали лучшей и самой сильной работой коллектива за все годы творчества (пронзительная, печальная, душераздирающая — но в новых, более насыщенных красках), а также горячо любимые поклонниками песни.

Билеты уже в продаже (16+): www.tci.ru.

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