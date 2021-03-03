Режим повышенной готовности объявили в Оренбурге из-за снегопада

На Оренбург в ночь на среду, 3 марта, обрушился сильный снегопад. В городе введен режим повышенной готовности коммунальных служб. Ночью на улицы вывели около 70 единиц спецтехники. Снегоуборщики расчищали трассы, прометали дороги и обрабатывали проезжую часть реагентами. На полигон в общей сложности вывезли 7 тыс. кубометров снега.

В дневные часы на дорогах работали 60 единиц техники, а на улицы вышло более 1100 дворников. К уборке дворов привлекли до 80 единиц снегоуборщиков. Рабочие вручную и с помощью техники расчищают пешеходные переходы, тротуары и остановочные павильоны.

Впрочем, жители Оренбурга остались довольны уборкой улиц не везде. Так, пользователи соцсетей пожаловались, что техника не дошла до крупного жилого комплекса «Времена года». Жители вынуждены самостоятельно расчищать дорогу, чтобы выехать со двора на автомобиле, пишет РИА «Оренбуржье».