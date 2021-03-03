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Названа стоимость нового кроссовера Subaru XV для России

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Японская компания Subaru начинает принимать заказы в России на обновленный компактный городской кроссовер Subaru XV. Цены стартуют с отметки 2 459 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 марта «Известиям».

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От предыдущей модели обновленный кроссовер Subaru XV отличается измененными бамперами, противотуманными фарами и радиаторной решеткой. Также появился новый цвет кузова «плазменно-желтый перламутр» (Plasma Yellow Pearl).

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. и вариатором. Привод предусмотрен только полный.

В России обновленный Subaru XV доступен в трех комплектациях: Safety ES, Elegance ES и Premium ES. В оснащение базовой версии входят семь подушек безопасности, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в занимаемой полосе.

Версия Elegance ES дополнена 18-дюймовыми колесными дисками, водительским сиденьем с электрорегулировками в восьми направлениях, а также информационно-развлекательной системой с экраном диагональю 8 дюймов.

В топовую комплектацию Premium ES входит навигатор и электрический люк.

25 ноября сообщалось, что Subaru начинает в России продажи новой версии модели Forester под названием Sport.

Модель получила черные 18-дюймовые колеса, черную решетку радиатора, обивку сидений водоотталкивающей тканью с контрастной прострочкой. Также автомобиль оснащен светодиодными противотуманными фарами.

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