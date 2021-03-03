Россияне за три года стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи

За последние три года граждане России стали в три раза чаще использовать смартфон для оплаты покупок. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в среду, 3 марта, на сайте аналитического центра НАФИ.

«Большинство россиян хорошо осведомлены о технологии бесконтактных платежей. За последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов и в два раза чаще ― с помощью других «умных» устройств: смарт-часов и браслетов. Самым распространенным платежным средством остается банковская карта, она есть у большинства россиян (82%)», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что доля знающих о возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона увеличилась с 84 до 91%, а о возможности провести оплату посредством «умных» часов и браслетов ― с 64 до 70%. При этом аналитики отметили, что банковская карта с 2018 года всё еще остается лидером в плане бесконтактной оплаты. Доля тех, кто использует такой вариант, за три года возросла в два раза (до 61%).

Помимо этого в результатах исследования указывается, что наиболее популярной у россиян платежной системой, которая используется при оплате с мобильных устройств, стал Google Pay (32%), далее идут Apple Pay (30%) и Samsung Pay (17%), причем два последних чаще используются в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay ― в других крупных городах страны.

Помимо этого в центре НАФИ составили «типичный портрет» человека, который использует бесконтактную оплату. По версии аналитиков, это мужчина, в молодом возрасте, с высшим образованием, занимающий позицию руководителя или квалифицированного специалиста, житель столицы или другого крупного российского города.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что с конца апреля банки смогут привязывать карты «Мир» к мобильному сервису Apple Pay. Пока «Мир» можно подключать только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.

В декабре прошлого года директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, какие настройки, работающие в фоновом режиме, способны быстро разрядить смартфон. Среди них — геолокация, бесконтактная оплата и Bluetooth c Wi-Fi.