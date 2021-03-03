Пашинян назвал условия для внеочередных выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы в республике, но только при условии, что перед этим будет подписан меморандум с оппозицией. Соответствующее заявление политик сделал в среду, 3 марта, в ходе правительственного часа в парламенте республики.

При соблюдении этого условия, по его словам, выборы могу состояться в течение в течение 2021 года.

«Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы — механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, которые имеют время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все», — цитирует его «Sputnik Армения».

Пашинян подчеркнул, что планирует в ближайшие дни встретиться с представителями оппозиции по этому вопросу. По его словам, гарантами свободных, прозрачных и честных выборов в стране должны стать политические силы, в том числе власти.

Ранее в этот же день в Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента. Митингующие заняли прилегающую к парламенту часть проспекта Баграмяна. Полицейские с щитами перекрыли вход с проспекта на улицу Демирчяна, где расположен выезд из парламента.

За несколько часов до этого полиция стянула дополнительные силы как к парламенту, так и к зданию правительства. В соцсетях также появилось видео, на котором видно снайперов, занявших позиции в помещениях здания правительства.

О своей готовности провести в стране внеочередные парламентские выборы и принять в них участие Пашинян заявлял еще 1 марта, в ходе митинга своих сторонников на площади Республики в центре Еревана.

Тогда же он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Речь идет о заявлении ВС Армении от 25 февраля, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

Пресс-служба президента страны Армена Саркисяна в начале марта сообщила, что глава государства принял решение не подписывать повторное ходатайство Пашиняна об освобождении Гаспаряна от должности. Кроме этого уточнялось, что глава государства обратился в Конституционный суд для решения вопроса конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года.

Позже появилась информация о том, что власти Армении намерены арестовать Гаспаряна. Однако в Генпрокуратуре страны сообщили, что уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба ВС Армении возбуждено не было. В свою очередь, пресс-служба Генерального штаба ВС страны сообщила, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности до истечения восьмидневного срока после обращения Саркисяна в Конституционный суд.