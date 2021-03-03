Власти Британии направят £1,6 млрд на вакцинацию населения от COVID-19

Правительство Великобритании в 2021 году намерено выделить дополнительные £1,6 млрд ($2,2 млрд) на реализацию программы по вакцинации населения, сообщает 3 марта BBC News со ссылкой на доклад министра финансов королевства Риши Сунака.

Он уточнил, что £28 млн из этой суммы будет направлено на расширение возможностей по испытаниям вакцин и оперативному приобретению образцов новых вариантов COVID-19.

Отдельно £22 млн отводится на изучение эффективности комбинаций различных препаратов против коронавирусной инфекции, в том числе на исследования по результативности третьей дозы вакцины.

Еще £5 млн будет выделено на финансирование проекта по выработке, который до этого уже получил £9 млн.

По словам главы минфина Великобритании, общие расходы королевства на социальные и экономические меры, связанные с устранением последствий пандемии коронавируса, составили £352 млрд ($491 млрд).

Накануне издание Sky News сообщило, что британские власти продлят схему поддержки рабочих мест на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, до конца сентября.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию в четыре этапа ограничений, действующих в связи с коронавирусной инфекцией в стране.

Так, в рамках первого этапа с 8 марта откроются школы, а людям будет позволено общаться один на один в парках и других общественных местах.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 3 марта, в Великобритании выявлено 4 188 400 случаев заболевания COVID-19, из них 123 296 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 3 005 720 пациентов.