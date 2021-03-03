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В Греции спасли человека из-под разрушенного землетрясением дома

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В Греции пожилого мужчину спасли из-под завалов разрушенного землетрясением здания. Операция по вызволению пострадавшего была произведена пожарными. Об этом в среду, 3 марта, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты страны.

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«В районе Месохори в Элассоне успешно завершена операция по спасению пожилого человека из-под завалов здания. По доступной на данный момент информации, ущерб от удара стихии оказался незначительным, повреждены один дом и школа в районе Дамаси в Тирнаву», — говорится в сообщении.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 3 марта землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 21 км от небольшого города Элассона, расположенного в центре Греции.

Наиболее сильно подземные толчки ощущались в городе Лариса. Изначально им была присвоена магнитуда 5,9, позднее центр повысил ее до 6,9.

Землетрясение ощущалось и в других районах Греции, в том числе в Афинах и Салониках, а также в соседних Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.

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