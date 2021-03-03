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Дептранс призвал водителей быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы и снега

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Столичным автомобилистам следует быть особенно аккуратными на дорогах 3–5 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила в среду, 3 марта.

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«По данным синоптиков, в Москве 3–5 марта ожидается ветер с порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица. Будьте аккуратны на дорогах! Соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров и не паркуйтесь под деревьями», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, сообщает телеканал «Звезда».

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России в выходные.

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