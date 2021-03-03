Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
Мир
Кравчук выразил протест против разрешения ДНР открывать упреждающий огонь
Спорт
Источник сообщил о планах Косторной вернуться к Тутберидзе
Мир
В НАТО усомнились в способности Евросоюза самостоятельно защищать себя
Туризм
Bloomberg сообщил об угрозе срыва туристического сезона в Европе
Мир
Оппозиция Армении заявила о возбуждении дела против своего лидера
Мир
Предприниматели в Житомире вышли на митинг против усиленного карантина
Мир
МИД ФРГ оптимистично оценил перспективы «Северного потока – 2» при Байдене

Корпоративные клиенты Сбербанка стали отказываться от пластиковых карт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 20% корпоративных клиентов Сбербанка отказались от пластиковых карт в пользу цифровых. Об этом 3 марта «Известиям» рассказали в пресс-службе банка.

Кошелёк или связь: цифровые рубли предложили хранить на смартфонах
С появлением третьей формы нацвалюты сотовые операторы хотят расширить свои финансовые сервисы

Отмечается, что подобный сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Северо-Западном банке запустили три дня назад, а в течение месяца сервис станет доступен по всей стране.

В интернет-банке «СберБизнес» в цифровом формате можно заказать дебетовую, премиальную и бизнес-карту для деловых поездок.

«Бизнес-карта без пластика активируется в течение дня с момента выпуска, в планах — сократить это время до 30 минут. После активации владельцу приходит СМС с реквизитами, и он может сразу начать пользоваться картой. Для этого необходим смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка «Александр Ведяхин.

Среди преимуществ такой карты невозможность ее похитить и потерять, кроме того, обслуживание карты без физического носителя обойдется дешевле. Если пластиковая карта все-таки понадобится, то ее выпуск можно будет заказать в приложении. Сегодня определиться с типом карты клиенту нужно в момент ее оформления. В будущем в интернет-банке можно будет дозаказать пластик, в любой момент, если он все-таки понадобится клиенту.

В Сбербанке отметили, что цифровые карты не только удобнее и дешевле пластиковых, но и помогают заботиться об окружающей среде.

О том, что «Сбер» предложил физическим лицам отказаться от использования пластиковых карт, сообщалось в середине февраля. Пользователь с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн» получили возможность выпустить карту без пластикового носителя, выбрав функцию «Давайте без пластика».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021