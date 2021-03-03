Корпоративные клиенты Сбербанка стали отказываться от пластиковых карт

Около 20% корпоративных клиентов Сбербанка отказались от пластиковых карт в пользу цифровых. Об этом 3 марта «Известиям» рассказали в пресс-службе банка.

Отмечается, что подобный сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Северо-Западном банке запустили три дня назад, а в течение месяца сервис станет доступен по всей стране.

В интернет-банке «СберБизнес» в цифровом формате можно заказать дебетовую, премиальную и бизнес-карту для деловых поездок.

«Бизнес-карта без пластика активируется в течение дня с момента выпуска, в планах — сократить это время до 30 минут. После активации владельцу приходит СМС с реквизитами, и он может сразу начать пользоваться картой. Для этого необходим смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка «Александр Ведяхин.

Среди преимуществ такой карты невозможность ее похитить и потерять, кроме того, обслуживание карты без физического носителя обойдется дешевле. Если пластиковая карта все-таки понадобится, то ее выпуск можно будет заказать в приложении. Сегодня определиться с типом карты клиенту нужно в момент ее оформления. В будущем в интернет-банке можно будет дозаказать пластик, в любой момент, если он все-таки понадобится клиенту.

В Сбербанке отметили, что цифровые карты не только удобнее и дешевле пластиковых, но и помогают заботиться об окружающей среде.

О том, что «Сбер» предложил физическим лицам отказаться от использования пластиковых карт, сообщалось в середине февраля. Пользователь с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн» получили возможность выпустить карту без пластикового носителя, выбрав функцию «Давайте без пластика».