Власти Москвы сообщили о готовности систем к таянию снега

Все системы водозабора Москвы готовы к таянию снега, сообщил в среду, 3 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Текущий год был достаточно снежным, более 165 см снега легло на улицы Москвы, на территории Московского региона, поэтому необходимо было организовать комплексные мероприятия по организованному пропуску воды. Такие мероприятия на территории города организованы», — приводит его слова «РИА Новости».

В первую очередь власти города обращают внимание на очистку дворов, чтобы не произошло подтоплений подвалов, сказал он. Помимо этого, начаты мероприятия по организации водохода вдоль основных магистралей.

Проводятся также мероприятия для того, чтобы защитить объекты Московского метрополитена от попадания весенних талых вод.

«На сегодняшний день вся московская система водозабора подготовлена к принятию весенних талых вод. Мы от 2 до 3 м опустили уровень воды в наших водохранилищах с тем, чтобы возможные накопления воды, которые будут, наши водохранилища приняли без всяких последствий. Готовы сегодня к тому, чтобы в случае подъема уровня воды через Москву-реку провести различные мероприятия, которые не позволят произойти затоплениям. Эта работа проведена. Эта работа системно контролируется. Организованы системные мероприятия Водоканала вместе с каналом Москвы и водостоком по пропуску этой воды», — добавил Бирюков.

1 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о мощном арктическом вторжении, которое ожидается в России с 5 по 10 марта.

По словам синоптика, метеорологическая весна в стране может настать в конце месяца. Она начнется с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.