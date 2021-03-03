Кабинет КТ открыли в инфекционной больнице Липецка

В Липецке в областной клинической инфекционной больнице № 1 появился кабинет компьютерной томографии. Его оборудовали в модульном строении, находящемся на территории лечебного учреждения. Томограф и модуль закупили и смонтировали на средства благотворительного фонда «Милосердие» ПАО «НЛМК».

Модуль соединен с основным зданием больницы переходной галереей. Это обеспечивает удобный доступ пациентов на КТ-исследования из отделений стационара и приемного отделения.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на региональное управление здравоохранения, компьютерный томограф создан по самым современным технологиям сканирования. Он обладает повышенной производительностью и безопасностью. Благодаря специальным педиатрическим протоколам есть возможность обследовать и детей.

Прежде всего томограф используют для диагностики поражения легких у больных новой коронавирусной инфекцией.