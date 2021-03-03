Подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика под Саратовом арестовали

Подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в городе Вольске Саратовской области арестовали. Об этом сообщила в среду, 3 марта, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — следует из сообщения.

В ночь с 28 февраля на 1 марта возле магазина на улице Краснооктябрьской в городе Вольске было найдено тело едва одетого пятилетнего мальчика. Ребенок замерз. Подозреваемым в убийстве мальчика стал 38-летний сожитель его матери, мужчину задержали.

По предварительной информации, у мальчика было расстройство психики.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней, погибший ребенок жил с матерью-одиночкой и младшим братом. Семья не стояла на учете.