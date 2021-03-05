Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства. Турнир UFC 259

В ночь на 7 марта в Лас-Вегасе в основном карде турнира UFC 259 должны пройти пять боев, три из которых титульные. Петр Ян впервые будет защищать чемпионский пояс в легчайшем весе. Ему предстоит поединок с американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом. Россиянин считается фаворитом, но соперник ему достался непростой, поэтому для Петра эта схватка станет серьезной проверкой.

Также в этот вечер предстоят бои за чемпионские пояса в женском полулегком весе (бразильянка Аманда Нунис против австралийки Меган Андерсон) и мужском полутяжелом (поляк Ян Блахович против австралийца нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи). Помимо титульных поединков в рамках турнира UFC 259 болельщиков ждут противостояния россиянина Ислама Махачева с американцем Дрю Добером в легком весе и бразильца Тиагу Сантуса с австрийцем Александром Ракичем в полутяжелом. В предварительном карде российским зрителям будет интересна схватка в наилегчайшем весе нашего бойца Аскара Аскарова и американца Джозефа Бенавидеса.

7 марта, 6:00. Спортивный комплекс UFC APEX (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Футбол. Чемпионат России. «Ростов»–«Сочи», «Спартак»–«Краснодар»

Два южных клуба по итогам двух третей первенства идут в первой пятерке турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» забрался на третье место и всего на одно очко отстает от идущего вторым ЦСКА. «Ростов» от сочинцев отделяет три балла, дончане идут пятыми. У обеих команд есть хорошие шансы попасть в еврокубки, и формально их противостояние станет центральным в 21-м туре. Но по статусу главный матч состоится в Москве, где «Спартак» примет «Краснодар». Обе команды плохо начали 2021 год: красно-белые выпали из первой тройки, а «быки» никак не могут выбраться из середины таблицы. К тому же и те и другие вылетели из Кубка России. А «Краснодар» еще и провалился в Лиге Европы, вылетев на стадии 1/16 финала от загребского «Динамо».

6 марта, 19:00, стадион «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону). 7 марта, 19:00, стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд

На этой неделе стартовал плей-офф КХЛ, и в предстоящие выходные первый раунд пересечет свой экватор. А некоторые серии могут и вовсе завершиться. В субботу и понедельник пройдут вторые и четвертые матчи в четырех противостояниях. В рамках этих серий нурсултанский «Барыс» примет на своем льду магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» — омский «Авангард», череповецкая «Северсталь» — московское «Динамо», минское «Динамо» — петербургский СКА. Во всех этих парах уже сыграно по два матча.

Пока «Металлург», «Авангард», московское «Динамо» и СКА ведут в сериях со счетом 2:0. Если они победят и в ближайших выездных сериях, то уже 8 марта обеспечат себе выход во второй раунд. В других четырех схватках в пятницу и воскресенье состоятся второй и третий матчи. В столице продолжат выяснять отношения ЦСКА и «Спартак», в Ярославле местный «Локомотив» еще два раза примет хельсинкский «Йокерит». В пятницу в Уфе «Салават Юлаев» сыграет с «Трактором», который затем в воскресенье примет соперника у себя в Челябинске. Наконец, в эти же дни сойдутся казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо» — сначала они сыграют в столице Татарстана, а потом — в Нижнем.

5 марта: 17:00, «Уфа-Арена» (Уфа); 19:30, «ЦСКА-Арена» (Москва), «Арена-2000» (Ярославль), «Татнефть-Арена» (Казань).

6, 8 марта: 14:00, «Барыс-Арена» (Нурсултан, Казахстан); 14:30, стадион «Уралец» (Екатеринбург); 17:00, «Ледовый дворец» (Череповец); 17:10, «Минск Арена» (Минск, Белоруссия).

7 марта: 14:30, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск); 17:00, «ЦСКА-Арена» (Москва), «Арена-2000» (Ярославль), дворец спорта «Нагорный» (Нижний Новгород).

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Фото: Global Look Press/Johanna Lundberg/Keystone Press Agency

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира

Мировое первенство среди лыжников подходит к концу. В последние дни в лыжных гонках будут разыграны три комплекта медалей. Уже в пятницу состоится мужская эстафета, где один из фаворитов — сборная России. А в выходные пройдут марафоны. У мужчин в забеге на 50 км одним из претендентов на золото является Александр Большунов, уже выигравший одну из гонок на этом ЧМ, впервые в карьере став чемпионом мира. Не исключено, что у женщин в 30-километровой гонке также кто-то из россиянок окажется на пьедестале. Кроме того, нас ждут последние розыгрыши медалей в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. Там шансы сборной России на успех невелики.

5 марта: 15:15, лыжные гонки, мужчины, эстафета; 19:00, прыжки с трамплина, мужчины, трамплин HS-137. 6 марта: 12:00 и 17:00, лыжное двоеборье, мужчины, командный спринт, трамплин HS-137; 14:30, лыжные гонки, женщины, масс-старт, 30 км. 7 марта, 15:00, лыжные гонки, мужчины, масс-старт, 50 км. «Лыжный комплекс» (Оберстдорф, Германия). Прямые трансляции на Eurosport 1, Eurosport 1 HD и «Матч ТВ»

Фото: Global Look Press/Newspix24

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап

4 марта в чешском Нове-Место топовые биатлонисты вышли на трассу впервые с прошедшего в феврале чемпионата мира в словенской Поклюке. До конца Кубка мира осталось три этапа. В четверг состоялась женская эстафета, а в пятницу, 5 марта, пройдет мужская. В выходные зрителей ждут спринт и гонка преследования. Российские стреляющие лыжники попытаются реабилитироваться за провал на чемпионате мира, где они завоевали всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете взяли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они же выступят и в Чехии.

5 марта, 17:20, эстафета, мужчины. 6 марта, спринт: 13:00, женщины; 17:40, мужчины. 7 марта, гонка преследования: 14:00, женщины; 18:00, мужчины. Биатлонный комплекс «Высочина» (Нове-Место-на-Мораве, Чехия). Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ и «КХЛ HD»