Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные акции

Втягивание несовершеннолетних граждан в несанкционированные акции через интернет является преступлением. Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Глава государства призвал вести мониторинг интернет-пространства и активнее выявлять в Сети тех, кто занимается втягиванием несовершеннолетних в противоправные действия.

«То, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, — это, конечно, нарушение закона. И в соответствии с законом на это нужно реагировать», — отметил российский лидер.

Как заявил Путин, зачастую интернет используется для продвижения неприемлемого контента — распространения детской порнографии, проституции и для доведения несовершеннолетних до самоубийств.

«Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», — сказал глава государства.

В этот же день в ходе расширенного заседания коллегии ведомства глава МВД России Владимир Колокольцев поставил задачу не допустить вовлечения подростков в несогласованные акции. Отмечается, что ведомство вместе с Министерством образования и науки РФ организовало работу координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. Колокольцев добавил, что подобные мероприятия «должны постоянно находиться в поле зрения всех заинтересованных органов власти».

24 февраля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил, что считает недопустимым использование детей в политических целях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несанкционированные акции. При этом в социальных сетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним участвовать в них. В результате несогласованных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

10 февраля сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне обсудила прошедшие в столице несанкционированных акции и вовлечение в них детей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена отправить в международные организации материалы с примерами вмешательства во внутренние дела страны извне, в том числе демонстрирующие поддержку незаконных акций из-за рубежа.